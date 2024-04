Eclissi solare totale domani 8 aprile in Texas | dove vederla in diretta tv

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 7 aprile 2024) (Adnkronos) – Attesissimadi sole,lunedì 8, in. Ma come riuscire aintv dall'Italia? A seguirla in tempo reale sarà RaiNews24, che dalle 20.30 alle 21 sul canale All-News andrà in onda con uno speciale sull'evento astronomico dell'anno condotto in studio da Marco Dedola con il supporto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ...