Eclissi solare totale domani 8 aprile in Texas | dove vederla in diretta tv

(Di domenica 7 aprile 2024) Pubblicato il 7, 2024 (Adnkronos) – Attesissimadi sole,lunedì 8, in. Ma come riuscire aintv dall'Italia? A seguirla in tempo reale sarà RaiNews24, che dalle 20.30 alle 21 sul canale All-News andrà in onda con uno speciale sull'evento astronomico dell'anno condotto in studio da Marco Dedola con il supporto dell’esperta dell'Istituto Nazionale di Astrofisica Mariarita Murabito. L'inviato Andrea Bettini sarà in collegamento da Dallas, inla Luna oscurerà completamente il discoalle 20.40 italiane. Per quasi quattro minuti la metropoli americana piomberà nelle tenebre in pieno giorno, uno degli spettacoli naturali più ...

