Eclissi solare | le 10 più famose della storia

Messico, Stati Uniti e Canada. L'America centrale e settentrionale sarà baciata dalla fortuna astronomica: in questi paesi si vedrà l' Eclissi di sole. Per gli altri ci sono collegamenti on line (vanityfair)

Il sole in un Momento di Tranquillità Attualmente, il sole sembra essere in uno stato di calma apparente, giusto in tempo per l’eclissi solare totale dell’8 aprile. Impatto sull’eclissi solare ... (newsnosh)