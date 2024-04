Ecco la nuova pista ciclopedonale Al via anche i lavori in via Traversa

(Di domenica 7 aprile 2024) Cantieri conclusi e opere al via. E’ stata aperta lain via del Funaro. Da lunedì partono iin via. La realizzazione dellaciclabile di via del Funaro, progettata dall’ufficio mobilità del Comune – spiega una nota – rientra nell’ambito della più ampia opera di ricucitura del tessuto urbano attraverso interventi di mobilità sostenibile finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nuovo tratto può essere già percorso dai pedoni e dalle biciclette che dal centro città, attraverso via del Piloto, intendono raggiungere viale Matteotti, dove tutt’ora sono in corso gli interventi di predisposizione della. Qui, nei giorni scorsi è stata conclusa la ...

