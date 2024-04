Eccessivo e insensibile | bufera sulla Bbc | il servizio su Kate Middleton che scatena le polemiche

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel Regno Unito l'attenzione continua ad essere monopolizzata da, la principessa che ha rivelato di avere un tumore. E la Bbc, la tv pubblica che fa della sobrietà un marchio di fabbrica, altro non può fare che dare massima copertura alla vicenda. È stata infatti proprio la Bbc ha trasmettere il video, integrale, in cuiha rivelato di avere un cancro. Eppure, ora, nel mirino ci finisce la stessa emittente. E lo rivela la Bbc stessa, spiegando di avere ricevuto molte critiche per come sta trattando il caso di, in modo che da molti viene giudicato "". Pur evitando ogni forma di speculazione sulle condizioni della moglie del principe William, la Bbc infatti parla in continuazione di. ...