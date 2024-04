Eccellenza | sfide cruciali per la salvezza e la vetta nella quartultima giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Fischio di inizio alle 15 su tutti i campi per ladi. Acf Foligno-Branca: vietato sbagliare davanti al proprio pubblico per la capolista, con tanto di pranzo al campo organizzato dai tifosi. Il Branca però ha bisogno d punti. Angelana-Città di Castello: al Migaghelli arriva un Castello con un solo risultato a disposizione. I giallorossi hanno però bisogno di invertire il trend negativo delle ultime giornate. Castiglione-Atletico Bmg: dopo l’eliminazione di coppa, la formazione di Farsi vuole chiudere nel migliore dei modi il campionato in casa di un Castiglione che crede nei playoff. Lama-Spoleto: scontrofondamentale al Polchi Laurenzi. Chi vince allontana definitivamente l’ultimo posto. Olympia Thyrus-Ellera: lo scorso anno fu la gara che ...