Eccellenza Il Chiesanuova continua a volare dopo Pasqua con Pasqui | battuto il Monturano Campiglione 0-1

(Di domenica 7 aprile 2024) Ci pensa l’attaccante cingolano a regalare i tre punti alla formazione di Mobili, che ora crede nel sogno chiamato Serie D(FM), 7 aprile 2024 – Ilconquista la quarta vittoria di fila ea sognare la Serie D. I biancorossi di Mobili, infatti, hanno vinto 0-1 sul difficile campo delgrazie alla rete di Andrea, dunque, l’attaccante cingolano decide la sfida della 27^ giornata diMarche di calcio. I biancorossi restano al terzo posto con 48 punti, a -3 dal Montefano capolista: con quattro punti nelle prossime tre giornate i play-off saranno aritmeticamente raggiunti. Non è stata una bella gara, su un terreno in condizioni non ottimali. Il ...