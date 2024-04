È ufficiale | Conte nuovo segretario del Pd

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 7 aprile 2024) Tutti gli analisti erano lì a chiedersi quale corrente interna del Pd avrebbe fatto per prima le scarpe a Elly Schlein. C’è chi sussurrava che Dario Franceschini avesse giù pronta una nuova scialuppa di salvataggio da ormeggiare al Nazareno. Chi prevedeva la risurrezione dalle ceneri dello sconfitto Bonaccini. Chi s’immaginava altri scenari interni. E invece ildem è già in carica, comanda nel centrosinistra, fa e disfa alleanze, e si chiama Giuseppe. Se non ci credete, guardatevi indietro. In Sardegna, unico squillo di tromba del campo giallorosso, ha vinto la candidata del M5S incassando però i voti del Pd, visto che come al solito i grillini alle amministrative hanno arrancato. In Abruzzo i dem hanno sfondato la soglia del 20%, i grillini sono crollati, però per un motivo o per un altro è passata come la ...