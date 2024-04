E la fabbrica si sposta nel sud est  asiatico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 aprile 2024) Dalla Malesia al Vietnam e alle Filippine, dalla Thailandia all’Indonesia e alla Cambogia. I colossi mondiali della tecnologia (ma non solo in questo settore)no nel Sud-est le loro produzioni finora concentrate in Cina. I motivi? Costo del lavoro più contenuto e buona preparazione, maggiori prospettive di crescita e incentivi fiscali. Le tigri si sono risvegliate. Nel Sud-estalcuni Paesi si stanno trasformandosi nelle nuove fabbriche del futuro, approfittando della rivalità tra Stati Uniti e Cina e dell’aumento dei costi del lavoro del Dragone. E pur avendo affrontato un 2023 non particolarmente brillante in termini di export, stanno ridisegnando il panorama produttivo del mondo, soprattutto nel campo delle nuove tecnologie. Investimenti imponenti arrivano dagli Stati Uniti e dall’Europa guidati dal «de-risking», una strategia che si ...