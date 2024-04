È il compleanno di Russell Crowe | il Gladiatore compie 60 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Firenze, 7 aprile 2024 –oggi 60. L'interprete del, che gli è valso l’Oscar come miglior attore protagonista, di A Beautiful Mind e Master & Commander, ha sempre coltivato la passione per la musica. "A 16facevo concerti nei piccoli teatri – ha raccontato - a 17ho inciso il primo disco. Se mi si chiedeva qual era il mio mestiere, non avevo dubbi: il musicista. Sono 35che faccio cinema, ma la musica c'è da molto prima". Si potrà ascoltarlo dal vivo anche a Siena dove sarà in concerto insieme ai The Gentlemen Barbers il 22 luglio. Il tour musicale dell’attore neozelandese, divenuto famoso grazie al film Il, di cui una delle scene più celebri è stata girata nella ...