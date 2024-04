Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi | 7 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 7 aprile 2024) Questa sera, domenica 7, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In apertura di puntata, Paolo Del Debbio intervista il presidente del Senato Ignazio La Russa in merito alla più recente cronaca politica e ai fatti di attualità che scuotono il Paese. A seguire, un’analisi del caso di Bari, le cui implicazioni politiche stanno agitando il dibattito fra maggioranza e opposizioni. Infine, la scuola, nel tentativo di capire come conciliare le esigenze ...