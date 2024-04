Drew McIntyre | “Se verrò sconfitto da Seth Rollins questa notte | lascerò la WWE”

(Di domenica 7 aprile 2024) Mentresi affrontano per la prima volta su un palcoscenico come WrestleMania, la loro faida risale a molto tempo fa. Dalla vittoria del World Heavyweight Championship lo scorso anno,ha difeso con successo il titolo controin diverse occasioni.volta, però, la sensazione è diversa rispetto alle precedenti. Durante il suo panel al WWE World,ha parlato del suo match controe dell’importanza di vincere il titolo. Le sue parole “Ho firmato per la WWE a 21 anni, sono stato licenziato a 29, ho ritrovato me stesso, sono tornato e sono diventato l’uomo e la superstar che sono oggi. Non ho mai avuto un rendimento migliore. Sono nel mio momento migliore su un ring e al ...

WrestleMania 40 è ormai alle porte. L’appuntamento è per domani e domenica in quel di Philadelphia. Oltre allo Showcase Of Immotals, anche altre federazioni terranno propri eventi gli eventi ... (zonawrestling)

WWE WrestleMania XL: i nostri pronostici (Night 2) - Seth Rollins difende contro Drew McIntyre mentre Cody Rhodes tenta l'impresa del secolo contro Roman Reigns nel main event di WrestleMania ...worldwrestling

VIDEO: Drew McIntyre si allena in palestra insieme a Brian Cage in vista di WM 40 - Di conseguenza molti wrestler si stanno ritrovando in città. Drew McIntyre, ad esempio, si è allenato in palestra con una star AEW. McIntyre con Cage Drew McIntyre si sta preparando al match di WM 40 ...zonawrestling

Tutto pronto per il più grande evento dell'anno in casa Wwe: attesa enorme per il ritorno sul ring di Dwayne Johnson - Tutto pronto per il più grande evento dell'anno in casa Wwe: attesa enorme per il ritorno sul ring di Dwayne Johnson ...gazzetta