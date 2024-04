Drammatico lutto in Premier League | tifosi in lacrime

(Di domenica 7 aprile 2024) Paura a Londra a poche ore dall’inizio del match fra Tottenham e Nottingham Forest dopo il dramma verificatosi vicino allo stadio dei padroni di casa.sotto shock. Il mondo dellaoggi è scosso. E, ancor di più, la città di Londra che fra qualche ora dovrà ospitare il match di campionato inglese fra Tottenham e Nottingham Forest. Perché, a pochi passi dallo stadio dei padroni di casa, nella zona di Northumberland Park, si è verificato un omicidio nelle prime ore di questa mattina. Un uomo è stato trovato senza vita nel bordo a nord di Haringey dopo aver ricevuto diverse coltellate. Presumibilmente un tifoso del club della zona, il Tottenham si è messo subito a disposizione delle autorità competenti per cercare di fare chiarezza sul caso. Per tutta la metropoli si è sparso il panico ed i...

Mo: drammatica situazione a Gaza, in corso riunione Tajani-Katz alla Farnesina - Roma, 7 apr. (Adnkronos) - E' incorso alla Farnesina la riunione fra il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro israeliano Israel Katz, la vicedirettrice della Fao Beta Bechdol, il vicediret ...lagazzettadelmezzogiorno

ARMA IN lutto - Schianto nella notte, morti due carabinieri: c’è un terzo ferito - 14:56:38 Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno. Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i co ...casertafocus

Carabinieri morti, avevano 25 e 27 anni: Francesco era figlio dell'appuntato scelto della Stazione di San Giovanni Rotondo - Dolore e commozione per la scomparsa di Francesco Pastore, 25enne originario di Manfredonia, e Francesco Ferraro, 27 anni, di Montesano Salentino. Arma in lutto, messaggi di cordoglio da tutta Italia ...foggiatoday