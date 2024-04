Drammatico incidente stradale | morti due carabinieri | città sconvolta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 7 aprile 2024) Un gravissimoha sconvolto l’intera. Duehanno perso la vita. Aperta un’indagine per ricostruire meglio la dinamica dell’accaduto. Ancora sangue sulle strade italiane. Un gravissimoè avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 aprile in provincia di Salerno. Come riportato da TgCom24, il bilancio dello scontro è quello di due(si tratta dindr) e quattro feriti. E’ stata aperta un’indagine da parte della Procura per cercare di ricostruire meglio la dinamica dell’accaduto. Duesonoin un– Notizie.com – © AnsaLa tragedia è avvenuta lungo la strada statale 19 nel tratto che collega i comuni di Eboli e ...