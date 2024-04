Drammatico appello di Zelensky | ' stiamo finendo i missili'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) "La difesa aerea si sta esaurendo, se i russi continuano a colpire l'Ucraina ogni giorno come hanno fatto nell'ultimo mese, potremmo rimanere senza, e i nostri partner lo sanno". Lo ha detto ieri sera alla tv nazionale Volodymyr, lanciando il piùavvertimento dopo settimane di incessanti attacchi dell'esercito del Cremlino. Il presidente ucraino ha aggiunto che è necessario mobilitare 300 mila persone entro il primo giugno, ma non è sicuro che si riuscirà a farlo. "Il presidente Erdogan vuole mediare, ma la Turchia da sola non basta come mediatore", ha aggiunto.