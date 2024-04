Dramma a Rovigo, la moglie muore in ospedale e lui si getta con l’auto nel Po: il corpo recuperato dopo 2 giorni - Un biglietto lasciato dal 51enne ha fatto comprendere la tragica vicenda. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato la vettura nel fiume a Taglio di Po ...ilrestodelcarlino

Marcorè e il ragionier Zamora, Dev Patel guerriero-scimmia, Ana de Armas dolce spia e altri 7 film al cinema o in streaming - Le prime visioni nelle sale e le novità delle piattaforme digitali: «Zamora», «Monkey Man», «Il mio amico Robot», «Tatami», «Delta», «Ghosted», «Tutti tranne te», «One Life», «Santocielo», «Le Mans ‘6 ...corriere

L'esploratore vicentino a piedi per 160 chilometri sul ghiacciaio più grande d'Europa: «Visibilità zero per 12 giorni» - L'impresa di Stefano Farronato, 49 anni, in Islanda: «Entro il 2050 perderà un'area grande come la Corsica. Volevamo vedere com’è e far riflettere l’opinione pubblica».corrieredelveneto.corriere