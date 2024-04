Doppietta Red Bull a Suzuka | ma molto bene le Ferrari in gara

first appeared onUomo.it.

(Di domenica 7 aprile 2024) C’era da aspettarselo, in un circuito che mette in evidenza l’auto prima ancora del pilota; in questi circuiti le macchine migliori sono sempre quelle che vincono! Vince Max Verstappen a, terza vittoria su quattro gare, seguito dal fidato scudiero Sergio Perez. Per lec’e ancora un margine da colmare, si conferma però la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.04 Sainz di nuovo in azione con gomme medie. Proverà il passo gara ? Intanto Verstappen 1:22.647, Perez 1:22.394 03.03 Perez ancora in 1:22.862, ... (oasport)

Alba rossa per l'Italia della Formula 1. Strepitosa doppietta Ferrari a Melbourne: un incredibile Carlos Sainz si è preso il Gran Premio d'Australia davanti al compagno di squadra Charles Leclerc , ... (firenzepost)

Verstappen domina in Giappone. La Ferrari non molla: Sainz-Leclerc, le posizioni - Il campione del mondo torna a vincere in Giappone: è Doppietta Red Bull. Gran gara dello spagnolo della rossa ...tuttosport

F1 | Risultati GP Giappone – La Red Bull mentiva sul passo gara, ma che Ferrari - Segui con noi, live, la cronaca in diretta della gara di F1 nella domenica in Giappone. Dopo la Doppietta Ferrari, Sainz può far bis a Suzukaf1ingenerale

F1 GP Giappone, Gara: Verstappen e la Red Bull dominano, ottima Ferrari - La quarta tappa del mondiale di F1 a Suzuka vede trionfare Max Verstappen davanti a Sergio Perez. Sainz è terzo con la Ferrari. La F1 torna alla normalità La quarta tappa del mondiale di F1 a Suzuka v ...motomondiale