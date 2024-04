Dopo l’incidente serve un’auto speciale Avviata raccolta fondi per l’acquisto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Il padre di un 14enne, paralizzato da due anni e mezzoun tuffo nel torrente Lesina, ha lanciato unasu GoFoundMe per acquistareper il trasporto dei disabili. "Il ragazzo ha avuto un peggioramento delle sue condizioni già precarie. Ora è sempre collegato al respiratore artificiale" ha scritto Ousmane Bance, originario del Burkina Faso e padre di Abdoul, che a 11 anni, nell’agosto 2021, è rimasto vittima di un incidente mentre giocava in un torrente a Delebio, in Valtellina, dove vive con la famiglia. È rimasto sott’acqua per troppo tempo senza ossigeno. Da lì il coma e quindi la paralisi che da allora lo costringe su una carrozzina. Fin da subito la solidarietà della comunità di Delebio ha aiutato la famiglia del ragazzo a sostenere le cure per la riabilitazione. Ora però Abdoul ha ...