Donna incinta picchiata da tre uomini nella metro di Roma: fatto nascere d’urgenza il bambino - I medici del Policlinico Umberto I di Roma hanno fatto nascere con un cesareo d'urgenza il bambino della Donna picchiata all'interno della metro di Roma ...fanpage

Abusi sessuali su una paziente incinta, arrestato medico di base. Nella cartella più di 50 foto di donne nel suo studio - La giovane paziente incinta aveva cercato il medico per ottenere la certificazione di alcuni mesi di malattia. Nel corso della visita, la Donna afferma di essere stata invece vittima di molestie ...msn

Parto d'urgenza per la Donna incinta e pestata in metro. Caccia ai tre ras del borseggio - La 39enne rom dovrà anche subire un'operazione per ridurre le fratture facciali. Il suo piccolo sta bene. Intanto la polizia lavora attivamente per rintracciare i tre aggressori ...romatoday