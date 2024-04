Domenica In | ospiti e scaletta di Mara Venier oggi | 7 aprile 2024

(Di domenica 7 aprile 2024)In: anticipazioni,della puntata di, 7Torna, 7In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di, 7 ...

Silvia Toffanin torna per il secondo appuntamento del weekend con una nuova scoppiettante puntata di Verissimo domenica 7 aprile . Un appuntamento senza eguali per gli amanti delle storie e delle ... (dilei)

Domenica In, gli ospiti di oggi (7 aprile): dai Pooh a Chiara Francini ma anche Francesco Paolantoni ed Edoardo Leo - la puntata di oggi si aprirà con i Pooh che oltre a presentare i loro prossimi impegni, si esibiranno con alcuni grandi successi. Poi arriverà l'attore e comico Francesco Paolantoni, protagonista di ...ilmessaggero

Domenica In, gli ospiti del 7 aprile: i Pooh, Edoardo Leo e Chiara Francini - A Domenica In, nella puntata in onda Domenica 07 aprile 2024, ospiti di Mara Venier arrivano i Pooh: il famosissimo e amatissimo gruppo musicale italiano sarà in giro per l'Italia la prossima estate ...gazzetta

Da Noi... a Ruota Libera: gli ospiti di Francesca Fialdini di Domenica 7 aprile - Nella puntata, in onda Domenica 07 aprile 2024 a partire dalle ore 17.20, subito dopo Domenica In, anche in streaming su RaiPlay, saranno diversi gli ospiti che saranno intervistati dalla ...gazzetta