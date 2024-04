Disforia | Gasparri | “Smascherate gravi colpe di Careggi e della Regione Toscana”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 7 aprile 2024) Maurizio, capogruppo di Foza Italia al Senato e Marco Stella, coordinatore forzista in, attaccano: "Abbiamo smascherato ledell'ospedale. La risposta che è pervenuta giovedì, corretta e trasparente, conforme alle procedure parlamentari, da parte del ministroSanità, é indiscutibile. Anon c'è stata l'adeguata e prescritta assistenza di psicoterapeuti specializzati per l'infanzia in occasione del ricorso alla triptorelina per bloccare la pubertà nei casi presunti didi genere. Una colpassima"