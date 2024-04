Diocesi del Papa | spostato il vicario

(Di domenica 7 aprile 2024)Francesco mette mano a un passaggio di poteri nella sua, quella di Roma. Dopo sette anni, il cardinale Angelo De Donatis (nella foto con Bergoglio) non è piùgenerale e arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano,da Francesco alla carica di penitenziere maggiore. Monsignor Daniele Libanori non sarà più invece vescovo ausiliare della Capitale. Ilha creato una carica ‘ad hoc’, nominandolo Assessore del Santo Padre per la Vita Consacrata.

