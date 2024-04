Diffidati Juventus-Fiorentina | i bianconeri a rischio squalifica in vista del Torino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Un mese impegnativo per lache ha l’obiettivo di blindare il piazzamento in Champions League e di conquistare la finale di Coppa Italia. Dopo aver battuto la Lazio nel match di andata della semifinale del torneo nazionale, iospitano lanella trentunesima giornata di Serie A. Dopo il match contro i viola, la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnato nel derby con ilnella cornice dell’Olimpico. Proprio il tecnico è l’unico diffidato nella rosa della. Nessun calciatore è infatti a. Un solo diffidato invece per la, che nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Genoa al Franchi: si tratta di Milenkovic.: ...