Difesa | Nato e conti in ordine Così von der Leyen guarda alla Grecia

(Di domenica 7 aprile 2024)comune einsono i due macro temi che Bruxelles e Atene hanno come punti cardinali e la concomitanza con le elezioni europee del prossimo giugno accresce l’intreccio geopolitico con i destini istituzionali dei due Paesi. Non sfugge che, da un lato, il rapporto tra Ursula von dere il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis è solido e costante e, dall’altro, la posizione geopolitica greca in seno all’Alleanza atlantica siano due filoni che corrono in parallelo e su cui si stanno costruendo le politiche future (anche d’oltre oceano). Ursula von derSin dall’inizio del Recovery Fund von derha osservato l’evoluzione, anche politica, di Atene. A maggior ragione dopo l’invasione russa dell’Ucraina il peso specifico greco è aumentato, affiancandosi ai ...