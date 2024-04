Dichiarazione di rilascio del Tottenham dopo che un uomo è stato trovato morto fuori dallo stadio prima dello scontro nel Nottingham Forest

Certificato rilascio patente: la spesa è detraibile nel tuo 730 - Certificato rilascio patente: detraibile o no La detrazione avviene in Dichiarazione redditi secondo il principio di cassa. Quindi, nel 730/2024 (anno d’imposta 2023), ad esempio, si detraggono le ...investireoggi

Detrazione certificati medici 2024, istruzioni - Si possono portare in detrazione le spese sostenute per il rilascio dei certificati medici e in particolare per il certificato medico sportivo Ecco le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.money

Tecnologia. I rischi e le opportunità della nuova IA condivisa - Il diritto internazionale prova a dare regole ma l’etica rimane centrale. Il G7: costruire ambienti informatici aperti, partendo dai dati da usare per l’addestramento iniziale delle macchine ...avvenire