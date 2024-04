Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di domenica 7 aprile 2024) Ha gli occhi ancora increduli, la casalinga di Quartu Sant’Elena, in provincia di cagliari, che è ha trionfato a “TheSenior”. E spesso le si inumidiscono di lacrime. Anche quando, con la sua meravigliosa coppa accanto, decide di fare un breve video su Instagram per ringraziare tutti quelli che l’hanno sostenuta. E ne ha ben donde perché la sua storia somiglia a una favola contemporanea visto che, appassionata di musica fin da bambina, ha studiato da autodidatta e non ha mai avuto esperienze professionali legate al mondo della musica. La voce magica che ha fatto saltare sulla poltrona Gigi D'Alessio Potere di una voce magica che ha fatto saltare sulla poltrona rossa fin dalle blind audition il giudice Gigi D’Alessio che l’ha voluta nel suo team e che ha saputo guidarla con scelte sapienti capaci ...