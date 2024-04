Di Lorenzo domina alla Granfondo Parco Monti Lattari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa pienamente mantenuto le attese della vigilia, la settima edizione dellaRegionale dei, la prova di Gragnano (NA) valida per il Campania Challenge e per il trofeo dei, ma soprattutto come prima gara in Campania del circuito Centro Italia Mtb Race Cup. Erano annunciati al via molti dei principali interpreti della mountain bike nel Meridione e lo spettacolo, lungo i suoi 44 km per 1.800 metri di dislivello, non è certamente mancato. A vincere è stato Pasquale Di(Rokka Bike) che ha coperto il tracciato in 2h12’03” infliggendo distacchi pesanti a tutti i suoi avversari. Secondo infatti è arrivato Pasquale Sirica (B.Bike Cycling Team) a 2’13”, terzo Mirko Zanni (Croccanti Racing Team) a 3’07”, ...