Derby Roma | l’ex capitano della Lazio Radu in curva con il simbolo delle SS | la foto postata dall’account della Serie A e poi rimossa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) No, questa volta il font birichinomaglieNazionale tedesca non c’entra: quella doppia S maiuscola è chiaramente ilSS, l’organizzazione paramilitare del Partito nazista di Adolf Hitler. Compare sulla manica sinistrafelpa indossata da Stefanche sabato ha assistito aldi(vittoria per 1 a 0 dei giallorossi) dallaNord, la casa del tifo biancoceleste, notoriamente legato agli ambienti di estrema destra., occhiali da sole e sorriso smagliante (primapartita), si è mostrato alla ...