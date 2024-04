Derby Roma-Lazio | Mancini sventola una bandiera della Lazio con un ratto Polemica e scuse | “Ma un po’ di goliardia ci può stare”

Roma-Lazio, da Torino: "Derby squallido nel prologo, durante e nell'epilogo" - La Roma ha superato la Lazio in campionato, ma la gara dell'Olimpico ha concesso ben poco allo spettacolo. Daniele De Rossi ha vinto il suo primo Derby da allenatore. La sua Roma ha superato la Lazio ...areanapoli

Diletta Leotta festeggia il Carbonara (e non solo) Day dopo il Derby Roma-Lazio. Relax post partita con un outfit da capogiro - Il Derby della Capitale è uno degli appuntamenti più importanti nel mondo calcistico italiano e Diletta Leotta si è preparata al meglio per l'occasione. Duro studio e ...ilmattino

Niente Derby Roma-Lazio per Mourinho: avvistato in tribuna a Lisbona per Sporting-Benfica - Un altro Derby. Josè Mourinho ha preferito Sporting-Benfica a Roma-Lazio. Ieri sera il portoghese è stato avvistato sulle tribune del Josè Alvalade per seguire.calciomercato