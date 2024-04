Derby | l’ex giocatore della Lazio Radu in curva nord con il simbolo delle SS naziste | Foto

(Di domenica 7 aprile 2024)incon ilSSQuello di ieri, 6 aprile 2024, stato ildi Gianluca Mancini, per il gol e per la bandiera biancoceleste con un ratto nero disegnato che ha sventolato dopo il fischio finale. Ma non solo. Nella mattinata di oggi è scoppiata un’altra polemica con protagonistache ieri ha seguito il match in, il cuore del tifo laziale.difensore rumeno, che ha giocato nelladal 2008 fino ...

Quindici minuti di apoteosi per il Muggiò, quindici minuti di sbandamento per la Leon e il derby brianzolo del girone B di Eccellenza assume contorni impronosticabili. Vince il Muggiò 3-1 con il ... (sport.quotidiano)

Rodriguez: “Non pensiamo più all’Empoli, miglioriamoci. Possiamo fare bene contro la Juve” - Abbiamo fatto una bella partita , secondo me, solo che non puoi prendere questi gol. Dobbiamo migliorare in questo e non pensarci più e pensare al Derby”.torinogranata

Niente Derby Roma-Lazio per Mourinho: avvistato in tribuna a Lisbona per Sporting-Benfica - Un altro Derby. Josè Mourinho ha preferito Sporting-Benfica a Roma-Lazio. Ieri sera il portoghese è stato avvistato sulle tribune del Josè Alvalade per seguire.calciomercato

Corsport - Ancora Belotti, con la Juventus è sempre Derby - Su Corsport: "Ancora Belotti, con la Juventus è sempre Derby". Allo Stadium con la maglia viola per rivivere le sue antiche sfide da ex granata contro ...tuttojuve