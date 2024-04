Derby della Capitale | c' è un secondo arresto tra i gli ultras laziali

(Di domenica 7 aprile 2024) AGI - C'è unultra'Lazio arrestato in relazione agli scontri avvenuti prima del. Si tratta di Luca Abramo figlio di un ex capo degli 'Irriducibili' già coinvolto in altri fatti. L'uomo è stato fermato ieri in tarda serata dalla polizia. In precedenza erano stati arrestati il capo degli IrriducibiliLazio e un ultràRoma. Un poliziotto è rimasto ferito a una caviglia da una bomba carta. È questo il bilancio degli scontri fra tifosi per ilche questa volta si sono consumati più di otto ore primapartita, alle 9,30 del mattino. Un gruppo di 200 tifosiLazio con il volto travisato si sono mossi da Giusti ...

Derby , l’ex giocatore della Lazio Radu in curva nord con il simbolo delle SS naziste | Foto Quello di ieri, 6 aprile 2024, stato il Derby di Gianluca Mancini, per il gol e per la bandiera ... (tpi)

No, questa volta il font birichino delle maglie della Nazionale tedesca non c’entra: quella doppia S maiuscola è chiaramente il simbolo delle SS, l’organizzazione paramilitare del Partito nazista di ... (ilfattoquotidiano)

FOTO - Dzeko non dimentica la Roma: la dedica a De Rossi dopo il Derby - Oltre alla felpa indossata dall’ex giocatore dei biancoazzurri Stefan Radu, con un logo che imita la sigla delle SS naziste, c’è un altro particolare destinato a far discutere. Stavolta sul fronte gia ...informazione

Serie A | Il Napoli vince in rimonta e supera la Lazio: la classifica - Di male in peggio per la Lazio che perde il Derby con la Roma e scivola in classifica. Il Napoli, infatti, vince a Monza per 4-2 in rimonta e supera le aquile prendendosi il settimo posto ...lalaziosiamonoi

Procura apre fascicolo per la bandiera con il ‘sorcio’ laziale sventolata da Mancini - Derby Roma-Lazio, polemiche a non finire per Mancini e la bandiera con il ‘sorcio’ biancoceleste: la Procura apre un fascicolo.corrierenazionale