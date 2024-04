Dell’industria discografica resta un’immagine virtuale | è ora di dare nomi nuovi a fenomeni inediti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Le cose, di per sé, non posseggono un valore assoluto, intrinseco e immutabile: sono le circostanze, in un assoluto relativismo, a determinarne il valore, gli eventuali pregi, la qualità. Se così è per ogni cosa esistente, finanche per gli esseri animati, lo stesso vale per la musica, che è passata nel giro di poco più di un secolo da essere una tra le arti in assoluto di maggior valore, una tra le più rare, tra le più pregiate, a quella in assoluto di minor rilievo, di minore importanza. Tutto determinato dalle circostanze, che in ambito artistico e culturale sono decise in buona parte dalla veicolazione dell’idea, dalla distribuzione del prodotto artistico. Fino alla fine del XIX secolo la musica si trovava solo nei luoghi in cui esisteva realmente, in cui qualcuno la suonava, la eseguiva, la interpretava: che fosse il salotto di una famiglia borghese, una chiesa durante una funzione ...