Deep Fake | l'incubo di trovarsi nuda in Rete | cosa sono e come difendersi

(Di domenica 7 aprile 2024) Immaginate di svegliarvi una mattina e di trovare online la vostra faccia su un corpo non vostro, anche se vi assomiglia tantissimo. Immaginate di guardarvi in un video dove dite e compiete cose che non avete mai fatto. A volte può essere divertente se si tratta di voi che sciate, visitate una città dall'altra parte del mondo o siete protagonisti di un video gioco o ancora vi scoprite parlare una lingua che non conoscete. In altri casi può trasformarsi in un verose vi mettono in mano un'arma o vi spogliano e vi fanno compiere atti sessuali o vi fanno pronunciare parole gravi e offensive contro qualcuno. A quel punto non fa più ridere ma diventa un vero e proprio abuso denunciabile, per fortuna, penalmente. Si chiamae ha già fatto molte vittime. Prima di tuttoè il...