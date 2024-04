De Laurentiis si esalta | il commento del presidente dopo Monza-Napoli

(Di domenica 7 aprile 2024) Aurelio Decarica la squadrala vittoria di. Ildella prestazione dei ragazzi di Calzona. Ilritrova il sorriso con una vittoria all’U-Power Stadium contro ildi Raffaele Palladino.la pesante lezione impartita dall’Atalanta, gli azzurri di mister Francesco Calzona sono tornati al successo in occasione del 31esimo turno di Serie A, facendo la voce grossa in terra brianzola. La formazione partenopea,aver chiuso la prima frazione sotto nel punteggio, ha ribaltato l’economia del match nella ripresa, nel corso della quale ha dettato legge. Grazie ad un secondo tempo sontuoso, ilè riuscito a cambiare lo spartito del match, ...

