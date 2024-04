De Laurentiis carica il Napoli | “Non meritiamo questa classifica | avanti per l’Europa!”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo il successo sul Monza, il presidente Deelogia la rimonta degli azzurri e li sprona a credere nelcon 7 finali da giocare. Il presidente Aurelio Deha volutore l’ambientedopo la rimonta vincente sul Monza con un messaggio sui social. Gli azzurri hanno espugnato 4-2 l’U-Power Stadium, ribaltando lo svantaggio iniziale con una grande reazione nella ripresa. E proprioreazione è stata evidenziata e apprezzata dal numero uno partenopeo: “Abbiamo dimostrato di non meritare lache abbiamo.così per le prossime sette sfide verso!”. Un plauso ai suoi ragazzi per la grinta mostrata e l’invito a crederci ancora per un posto nelle competizioni europee della ...