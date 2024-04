De Grandis avvisa | «Milan | contro l’Inter non puoi giocare alla tua maniera!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 aprile 2024)-Inter è in programma il prossimo 22 aprile ma si è già entrati in clima derby. Ne parla Stefano De, ospite nel salotto di Sky Sport 24. CLIMA DERBY – Stefano De, approfondendo il discorso iniziato dal suo collega, spiega «Uno dei giocatori delche non è giovanissimo è Darmian, diventato un titolare a tutti gli effetti. Si è parlato anche che Dumfries possa andar via. C’è Buchanan ma è un calciatore offensivo. Secondo me se dovesse andare via Dumfriesprenderebbe un altro laterale perché Darmian ha 34 anni. Questo diventerebbe il sesto derby perso per il? Non me lo ricordo più quanti ne ha persi, ma ricordo che ha subito diversi gol negli ultimi. Il problema secondo me èpretazione tattica. Il...