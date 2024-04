David Leitch ricorda di essere stato così colpito da Brad Pitt da schiantarsi con un’auto

La produzione di Jurassic World è tornata alla ricerca di un regista per il prossimo film della saga, dopo che David Leitch ha rinunciato al progetto. David Leitch non sarà il regista del prossimo ... (movieplayer)

Non sono andate a buon fine le trattative tra la Universal e il regista David Leitch per Jurassic World 4. Cosa succede ora? (comingsoon)

The Fall Guy, il regista David Leitch svela: “Vorrei dare vita ad una trilogia in stile Arma Letale” - Se gli incassi dovessero andare bene, il regista David Leitch vorrebbe fare di The Fall Guy il primo capitolo di una trilogia in stile Arma Letale.cinematographe

The Fall Guy punta alla saga: il film con Ryan Gosling vuole essere il nuovo Arma Letale - Il regista David Leitch ha ammesso che il suo nuovo film, The Fall Guy, è pensato per dare il via ad un nuovo franchise.cinema.everyeye

The Fall Guy, il regista: "Voglio farne il nuovo Arma letale" - David Leitch ha intenzione di trasformare The Fall Guy in un franchise con un obiettivo ben preciso. Il film sarà disponibile dal 1° maggio nelle sale e nel caso riuscisse a raggiungere un buon ...movieplayer