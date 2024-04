Daniele Capezzone | è ora di bonificare la palude delle preferenze con il maggioritario e piccoli collegi uninominali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Non c'è alcun dubbio: il tema politico principale di questo weekend – che Libero vi ha anticipato da almeno due giorni è il passaggio della sfida politica tra Cinquestelle e Pd da una tutto sommato normale spigolosità a una dimensione di puro e spietatissimo cannibalismo. Viene da sorridere se ripensiamo al tono della campagna elettorale in Abruzzo, appena qualche settimana fa, quando Schlein e Conte, allora simili ai fidanzatini di Peynet, promettevano d'amore e d'accordo nientemeno che la spallata al governo, la caduta dell'esecutivo, il trionfo prossimo venturo del loro campo largo. E invece sta finendo a pesci in faccia ovunque, dalla Puglia al Piemonte, con la fredda scelta pentastellata di lucrare sulle disgrazie giudiziarie che stanno travolgendo idem, senza nemmeno il buongusto di uscire dalle giunte in cui pure loro bivaccano. Ma – dietro questo racconto in primo piano – ce ...