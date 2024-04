Dani Alves | le prime parole dopo l’uscita dal carcere | “Sopravvivo ovunque”

(Di domenica 7 aprile 2024)lo scorso 25 marzo è uscito daldi Barcellona, a distanza di pochi giorni l’ex terzino è tornato a parlare Non se l’aspettava neanche lui, probabilmente, la fine di una carriera in questo modo. Tra i giocatori più importanti nella storia del calcio, uno dei più vincenti di sempre.ha dovuto dire addio allo sport che amava,gli eventi giudiziari che lo hanno visto protagonista. Il tribunale di Barcellona, dove ha vissuto per molto tempo indossando la maglia blaugrana di Messi, Iniesta e Xavi, lo aveva condannato a quattro anni e mezzo di prigione. L’accusa era quella di aver abusato sessualmente di una giovane donna nei bagni di una stanza privata a Sutton. Inpiù semplici e dirette: stupro....

Dani Alves non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ai tanti giornalisti assiepati davanti al tribunale di Barcellona dove è obbligato a presentarsi per firmare. Poi, in esclusiva, ha ... (fanpage)

“Non è vero che ho concesso un’ intervista , non ho parlato con nessun mezzo di comunicazione, né lo farò finché il processo giudiziario non sarà risolto”. Dani Alves ha smentito, D alla Spagna , di ... (sportface)

Dani Alves rompe il silenzio sui social: «Non ho rilasciato interviste e ne lo farò» - Dani Alves, sui propri canali social, torna a parlare dopo la scarcerazione e le notizie sulle dichiarazioni che avrebbe fatto ad una rivista Dopo la scarcerazione, con il pagamento della cauzione, Da ...juventusnews24

Dani Alves rompe il silenzio e smentisce l'ultima fuga di notizie: cosa ha rivelato - Dopo alcune dichiarazioni pubblicate da El Periodico, Dani Alves ha dichiarato di non aver rilasciato nessuna intervista. Dopo la condanna per violenza sessuale, infatti, l'ex terzino brasiliano ha ...corrieredellosport

Ex Juve Dani Alves rompe il silenzio dopo la condanna: ecco come sopravvivo - Il brasiliano è in libertà vigilata dopo essere uscito dal carcere grazie a una cauzione pagata vendendo un'intervista a un periodico per un milione di euro ...sport.virgilio