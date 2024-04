Da Riina alle Europee Il Capitano Ultimo si toglie la maschera | Questo è il mio volto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Esce dalla leggenda per entrare nel Parlamento di Strasburgo. Sergio De Caprio, da tutti conosciuto come, scopre ile lancia la sua candidaturanella lista di Cateno De Luca, "Fronte della Libertà". Al Teatro Quirino di Roma, il carabiniere simbolo dell’antimafia abbassa la sciarpa che lo ha ‘nascosto’ per 31 anni (la mafia ha giurato di ucciderlo), dando il via alla campagna elettorale. "Scopro ilper le elezioni come atto d’amore. Come feci il mio lavoro da carabiniere, così affronterò questa campagna", dice a un pubblico un po’ scioccato e un po’ fremente di conoscere il verodi un mito. La vita diè stata un’epopea, piena di tantissime luci e di qualche ombra. Il ...