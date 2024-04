Da Empoli le casette per l’Ucraina | Campigli Legnami vince l’appalto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Dietro morte e devastazione c’è anche una rinascita. Due piccoli villaggi diin legno stanno prendendo forma in Ucraina, laddove le bombe del conflitto in corso hanno distrutto tutto. Cento moduli abitativi provvisori entro fine anno saranno pronti a Zythomyr, a ovest di Kiev a due ore di auto dalla capitale, e a ?ernivci, a sud al confine con la Romania. La ditta, con sede a, ha vinto il bando di gara europeo della Croce Rossa Italiana per la progettazione e realizzazione di piccole case per far fronte alla crescente emergenza abitativa. Si tratta di un appalto da 14 milioni di euro ottenuto con il massimo punteggio per la proposta tecnica. "Eravamo un po’ scettici sul fatto di riuscire a spuntarla su una concorrenza così ampia – ammette ...