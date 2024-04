Curling | RIBALTONE ITALIA! Impresa da 3-6 e beffa all’extra-end per la Scozia | bronzo ai Mondiali!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) L’ha conquistato una spettacolare medaglia diai2024 dimaschile. Gli azzurri hanno battuto la Svezia per 7-6-end, vincendo in rimonta una partita che sembrava già persa. La nostra Nazionale era sotto per 3-6 alla vigilia dell’ultima frazione, ma non ha mollato la presa e con una spettacolare mano da tre punti è riuscita a pareggiare i conti contro i Campioni del Mondo uscenti e Campi d’Europa in carica. In un surreale supplementare, Joel Retornaz e compagni hanno attanagliato la corazzata guidata da Bruce Mouat e sono riusciti a strappare la mano,che succede davvero molto raramente nel parziale decisivo. Un colpaccio straordinario per il quartetto tricolore, che sale sul terzo gradino del podio per la seconda volta nella storia, ...