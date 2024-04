Cuciniamo insieme | i «vincisgrassi»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 aprile 2024) I «» sono una ricetta iconica delle campagne marchigiane, a Macerata hanno ottenuto il marchio di STG - specialità tradizionale garantita - che solo altre quattro preparazioni vantano in Italia. Anche se sembrano, non sono lasagne, ma richiedono una lunga lavorazione, un sugo fatto con animali da cortile, manzo e maiale, con le carni che devono quasi sfaldarsi. È di assoluta bontà, ma noi approfittando di una ricorrenza abbiamo dato luogo a una ricetta che s’ispira all’originale, ma è molto semplificata. Il risultato però è goloso. Ingredienti - 400 grammi di carne di manzo macinata di prima scelta, 500 grammi di pasta per lasagne già pronta in fogli, 100 millilitri di olio extravergine di oliva, una carota, una costa di sedano, una cipolla, un cucchiaio di concentrato di pomodoro e 500 grammi di passata di pomodoro, 250 millilitri di latte, 150 grammi ...