(Di domenica 7 aprile 2024) Dal 10 al 21 aprile De Wan in via Manzoni 44 a Milano ospita, una collettiva di quattro artisti internazionali a cura del critico Vittorio Raschetti. L’espressione multiculturale dei suoi protagonisti invita il visitatoredi una nuova, del geometrismo e dell’astrazione tramite il dialogo con le loro opere. Selezionati da Artedia Concept Art Expo, che promuove operatori del settore di formazione e provenienze diverse, questi artisti sviluppano un’originale commistione di linguaggi espressivi. Dal neo-gestualismo semiotico di Eva Perez, alle sculture minimaliste di Patrik Alvarez, alle ricerche neo-plasticiste sulla monocromia di Steffi Düsterhöft a cui si affiancano i lavori informali e neo-espressionisti di ...

Fuzhou , 20 mar – (Xinhua) – La quarta edizione in corso della China Cross-border E-commerce Trade Fair mette in evidenza un nuovo modello di E-commerce in livestream. I livestreamer ... (romadailynews)

Cross Border Passion: alla scoperta della vitalità cromatica - Dal 10 al 21 aprile De Wan in via Manzoni 44 a Milano ospita Cross Border Passion, una collettiva di quattro artisti internazionali a cura del critico Vittorio Raschetti. L’espressione multiculturale ...ilgiorno

Happy Birthday Tartini, 332th birthday of Istrian composer - "Happy Birthday, Giuseppe Tartini!": with the concert scheduled for Monday in Trieste's Church of San Silvestro (7 p.m. (ANSA) ...ansa

PayPal avvia la conversione da PYUSD a USD per i trasferimenti transfrontalieri - PayPal consentirà a tutti gli utenti statunitensi al di fuori dello stato delle Hawaii di effettuare trasferimenti di denaro a parenti e amici all'estero utilizzando i dollari statunitensi convertiti ...it.cointelegraph