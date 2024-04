Cremonese corsara nell’anticipo a Bari - Nell'articolo sull'anticipo di serie B tra Bari e Cremonese, si è erroneamente riportato il risultato 0-1 anziché il corretto 1-2. Ci scusiamo per l'errore.ilgiorno

Serie B, 32esima giornata: Cremonese corsara a Bari, pari Parma e Samp, ok Como - Crisi nera per il Bari di Iachini che perde in casa contro la Cremonese, vincono anche Como, Cittadella e Brescia, poi ben cinque pareggi. Domani il posticipo che chiude il turno.msn

Serie B, 32esima giornata: frena ancora il Parma. Como corsaro a Catanzaro - Dopo il successo della Cremonese in trasferta contro il Bari, il pomeriggio di Serie B racconta di un Parma che non riesce a riscattare il ko contro il Catanzaro frenando a Bolzano: solo 0-0 per gli ...ilnapolionline