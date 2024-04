Così in campo Dirige Acquafredda Allo stadio ‘Lotti’ il via è alle 15

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Dariodella sezione di Molfettail confronto odiernoStefano Lotti tra il Poggibonsi e il Follonica Gavorrano. Inizio15: è infatti il turno dell’entrata in vigore degli orari primaverili per la disputa dei match della serie D, come da calendario a suo tempo diffuso dautorità federali. Assistenti, Giuseppe Minutoli di Messina e Fabio Cantatore di Molfetta. Questa dunque la terna per l’incontro dei Leoni davanti al proprio pubblico con la vice capolista del raggruppamento. Gara valida per la giornata numero 30 della serie D girone E. Per il Poggibonsi, l’undici di partenza potrebbe avere questi connotati: Pacini, Rocchetti, Di Paola, Mazzolli, Cecchi, Borri, Bigozzi, Camilli, Motti, Purro, Marcucci.natore: Calderini. ...