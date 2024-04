Così Conte vuole prendere il posto di Schlein | il piano grillino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) Giuseppesi riprende la scena all'interno del centrosinistra e mette di nuovo all'angolo Elly. La vicenda di Bari, con tutto quel che ne consegue in termini giudiziari e politici, fa tornare alla ribalta il presidente del Movimento 5 stelle, con il Partito democratico messo alle strette. Difficile non prevedere ulteriori strascichi dopo la decisione dell'ex premier di far saltare le primarie in vista delle elezioni Amministrative nel capoluogo pugliese. «Era abbastanza facile prevedere che il rapporto del Pd con il M5s sarebbe stato di natura tossica., per l'ennesima volta a Bari, dice a"o comando io o non se ne fa nulla".il Pd è passato dalla vocazione maggioritaria a quella ad essere dominato», osserva non a caso il presidente dei Libdem, Andrea Marcucci. ...