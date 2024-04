Cos’è di sinistra? In ‘Testamento’ di Gombrowicz un passaggio fulminante che parla di noi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Leggo su Testamento, la bella e irriguardosa autointervista di fatto concessa da Witolda Dominique de Roux, unsu che cosa significhi collocarsi politicamente ae, soprattutto, quali siano pose e interessi che è necessario smascherare per non incorre in quel conformismo della falsa coscienza che, per convenienza e convenzione, ama definirsi disenza esserlo. O forse senza essere null’altro che il riflesso delle proprie meschine ambizioni. ROUX: Ma come uomo? Avrà pure delle opinioni politiche.: Sì, come tutti i dilettanti ho anch’io le mie opinioni da dilettante .ROUX: Appunto. Ebbene?: Mi pongo all’estrema.ROUX: Lei? Se non sbaglio, è nemico del ...