Cosa serve alla città? Parola agli addetti ai lavori

(Di domenica 7 aprile 2024) Mancano esattamente 60 giorni all’apertura dei seggi elettorali in tutta Italia, e gli ascolani hanno qualda dire. Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 infatti si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione dei membri spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo, e anche per l’elezione di sindaco e consiglio comunale in numerosi centri cittadini. Ascoli è tra lechiamate ai seggi, per questo, nelle cento torri, tra i cittadini serpeggiano pronostici, domande e speranze. Nel tentativo di far chiarezza, e mettere nero su bianco ciò che altrimenti si perderebbe tra le voci, ogni domenica, da qui all’8 giugno, il lettore troverà, sfogliando le pagine di questo quotidiano, un riassunto di quello che emerge dalle voci della popolazione. Si tratterà di questioni legate ai differenti settori più importanti e incisivi del territorio, ...