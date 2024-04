Cosa resta della “diversità morale” a sinistra? La riflessione di Merlo

(Di domenica 7 aprile 2024) La questione, purtroppo,una costante nella cittapolitica italiana. Un malcostume che accompagna la nostra vita pubblica da decenni e che, purtroppo,una degenerazione nella vita dei partiti. O meglio, in ciò chedei partiti dopo l’uragano di tangentopoli e l’azzeramento dei partiti tradizionali e organizzati, radicati nei territori ed espressione di interessi sociali e culturali. Ma l’aspetto che non si può non cogliere in queste ultime vicende – dallo scandalo di Bari ePuglia a quello di Torino – non è solo il plateale coinvolgimento nelle pratiche del malcostume anche di esponenti del Partito democratico o vicini al Partito democratico. Semmai, si tratta di prendere atto, e definitivamente – anche se quasi tutti lo sanno ma ipocritamente ...

Grande Fratello, Stefano Miele deluso da Sergio D'Ottavi: "E' sparito, non so Cosa dirvi" - Stefano Miele in una diretta Instagram ha rivelato di non aver mai più sentito Sergio D'Ottavi con cui, al Grande Fratello, si era instaurato un legame particolarmente profondo.comingsoon

Yellowstone: la serie tornerà a fine anno, ma la produzione potrebbe non essere ancora iniziata - Yellowstone: il ritorno della serie è previsto per la fine dell'anno, ma la produzione potrebbe non essere ancora iniziata ...badtaste

Weah Juve, il futuro resta un rebus: Cosa filtra - Timothy Weah non avrebbe convinto appieno la Juve e in estate la società potrebbe decidere di cederlo di fronte ad un’offerta congrua Come rivelato da Tmw, Timothy Weah, in estate, potrebbe lasciare ...juventusnews24